بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لفخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.