أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب (الجمعة) أن مدير الميزانية في البيت الابيض ميك مولفاني سوف يتولى منصب كبير الموظفين بالوكالة خلفاً لجون كيلي.وقال ترمب في تغريدة «قام ميك بعمل رائع وهو في الادارة»، مضيفا «أتطلع الى العمل معه في هذا المنصب الجديد بينما نستمر في جعل أميركا عظيمة مجددا».وأشار الى أن «جون سوف يبقى حتى نهاية العام. انه وطني كبير وأنا أريد أن اشكره شخصيا على الخدمات التي قدمها».وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر أن كيلي، الجنرال السابق في المارينز، سيغادر منصبه كرئيس إدارة البيت الابيض.