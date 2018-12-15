أوضحت المستشارة الأسرية خديجة الزبيدي لـ «عكاظ» أن التخفيف من رهبة الاختبارات لدى الطلاب والطالبات يبدأ من الأسر وطريقة الاستعداد لها، إذ إن بعض طرائق الاستعداد تسهم في زيادة التوتر والقلق، وعلى الأسر العمل على تخفيف التوتر بالمحافظة على الروتين اليومي للمنزل لإيصال رسالة للأبناء بأن أيام الاختبارات مثلها مثل غيرها من الأيام وأن فترة الاختبارات يجب أن تكون أكثر هدوءا وضبطا للأعصاب. ونصحت الزبيدي الأسر بتأجيل كل الخلاقات والمشكلات العائلية في فترة الاختبارات، لتوفير المناخ الهادئ والملائم للأبناء والبنات مع الحرص على وضع استراتيجية مناسبة للمذاكرة والمراجعة وبث روح الحماس والطمأنينة في نفوسهم، وعدم إغفال فترات الراحة وممارسة نشاط خفيف. كما نصحت الآباء والأمهات بعدم تذكير أبنائهم وبناتهم بتقصيرهم في الفترات السابقة أو نقدهم بسبب تدني مستواهم والمطلوب توجيههم لاستغلال الفترة القادمة بصورة أمثل.ودعت المستشارة الأسرية أولياء الأمور إلى توفير الغذاء الصحي لأبنائهم ومنعهم من السهر المفرط وتعليمهم تقنيات الاسترخاء والتنفس البطيء.