يشارك 150 كشافا وجوالا وقائدا ورائدا سعوديا في الجامبوري العالمي الـ 24 الذي تستضيفه أمريكا في الفترة من 19 /‏ 11 إلى 1/‏ 12 /‏ 1440هـ، وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد، أن مجلس إدارة الجمعية وافق على مشاركة الكشافة السعودية في الملتقى العالمي المهم والذي سيكون فرصة للمشاركين لاكتساب المزيد من الخبرات، ومناسبة لكسب صداقات جديدة، ولتبادل الثقافات والتفاهم المتبادل والسلام والحوار مع الآخرين.وقال الفهد إن هذا الجامبوري الذي ستستضيفه ثلاث جمعيات وطنية للمرة الأولى ممثلة في الكشافة الكندية، وكشافة أسوسياشيا دي سكوتس دي ميكسيكو، والكشافة الأمريكية في محمية جبال فيرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، ستُشارك فيه أكثر من 160 جمعية وطنية، وسيتضمن فعاليات ثقافية وفكرية واجتماعية والمشي لمسافات طويلة وتسلق وطيران ومغامرات وركوب للدراجة وسيكون شعاره «إطلاق العنان لعالم جديد».