أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهاز PCR المتنقل بالحجر الحيواني والنباتي بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لكشف الأمراض والفايروسات في ساعة واحدة.وكشف مدير الحجر الحيواني والنباتي في مطار المدينة الدكتور وليد الرفاعي لـ «عكاظ» أن أبرز الأمراض التي يكشفها جهاز PCR هي: إنفلونزا الطيور، الحمى القلاعية، مرض اللسان الأزرق، طاعون المجترات، الحمى المالطية، حمى الوادي المتصدع، وفايروس كورونا.وأضاف أن الجهاز الجديد يخدم الحجر من ناحية سرعة التحليل وإظهار النتيجة، والتي تتراوح مابين 60-75 دقيقة، في الوقت الذي كان في السابق يستغرق بين 24-48 ساعة، ويعطي الجهاز الحديث نسبة دقة للنتائج تتجاوز 93٪؛ ويقوم بالتحليل والعمل مباشرة، متجاوزاً الأخطاء البشرية التي كانت تحدث في الماضي.من جانبه، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس حمزة قناعي أن الجهاز تم تدشينه في الحجر الخاص بمطار المدينة المنورة كأول جهاز من نوعه في السعودية لكثرة الزوار والحجاج والمعتمرين القادمين عبر المطار ولضخامة حجم الصادرات والواردات من الأغذية عبر المطار وينقسم الحجر النباتي والحيواني بمطار المدينة إلى (5) مكاتب للحجر الحيواني والنباتي موزعة عبر الصالات للكشف عن الواردات من الحيوانات والنباتات، وتقوم بالعمل على مدار الساعة.