ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار منشأتين تختصان ببيع الذهب والمجوهرات في جدة مخالفة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية وذلك إثر قيامها بعرض وبيع مجوهرات لا تحمل العلامة التجارية للمورد المسجلة لدى الوزارة، إذ تم ضبط وحجز 5671 مشغول ذهب تزن 26 كيلوغراماً وسحب عينات منها لإخضاعها للفحص والتحليل بالمختبرات المختصة بهدف التحقق من نظامية عياراتها.وأحالت الوزارة المسؤولين عن المنشأتين إلى النيابة العامة للنظر في القضية من لجنة الفصل بمخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقاً لأحكام النظام ولائحته التي تؤكد على إلزام المصنعين والموردين بتسجيل العلامة التجارية وفق الأنظمة ولإجراءات المتبعة في المملكة وأن يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته، سواء صنعت داخل المملكة أو المستوردة من الخارج بالنظر لما يحققه ذلك من حماية وحفظ حقوق المستهلك.