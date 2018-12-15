تستقبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، غدا (الأحد)، أكثر من 186 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في أول يوم من أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1440، بعد أن أنهت جميع الاستعدادات واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة والأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة بدون الشعور بالرهبة والخوف وتقديم العديد من النصائح والتوصيات التي تعزز الثقة لديهم وتساعدهم على الاستذكار الجيد. ويتابع أكثر من 800 مشرف ومشرفة من تعليم مكة سير الاختبارات وفق خطة تم إعدادها مسبقا وذلك لضمان انطلاقة ناجحة تتكلل بالتميز والإبداع بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي ومساعديه للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني، والشؤون المدرسية محمد المدخلي، ومديري الإدارات والمكاتب التعليمية.وأوضح الحارثي أن إدارة تعليم مكة استعدت وتهيأت وتجهزت بشكل جيد لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، وهيأت المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكينهم من أداء الاختبارات على أكمل وجه وفي أجواء مثالية.