يسعى التطوير التعليمي الذي ركزت عليه وزارة التعليم من خلال الرؤية 2030 أولاً إلى تطوير المعلم، من خلال إقامة العديد من الدورات والبرامج التي تصب في مصلحته، إذ يُعدّ المعلم العنصر المهم في المنظومة التعليميّة.لذا من الواضح أن الوزارة رأت الاهتمام به باعتباره العامل المباشر والمؤثر على الطلّاب ولديه القدرة على تسهيل العملية التعليمية لتحقيق النتائج المرجوّة التي تعطي تعليماً ناجحاً ومتميزاً، ومن ذلك إيجاد أنماط جديدة للإشراف التربوي ومن أهمها المشرف التربوي كصديق ناقد فمن خلاله سيحقق المعلم أهدافه وهو مطمئن البال، وسيجد من يسانده ويوجهه وستختفي النظرة التقليدية للمشرف التربوي كمتصيد للأخطاء باحث عن العيوب.فمن هو الصديق الناقد؟هو الشخص الذي توكل إليه مهمة مساندة المعلمين وتمكينهم من مراجعة وتطوير أدائهم بفاعلية وأثر، فالصديق الناقد ليس الصديق المراقب؛ هو الصديق المرجع، الذي يسعى لمساعدة الشخص الذي يسانده، فهو لا يصدر أحكاماً على الأداء، بل يحاول أن يفهم الوضعية، ويقدم ملاحظاته، وانطلاقاً من هذه الملاحظات يمكن مناقشة القضايا المطروحة وتقديم البدائل والتقدم في الإنجاز. تتضمن عملية الإشراف باستخدام هذا النموذج الإجراءات الآتية:1- توضيح دور المشرف التربوي كصديق ناقد لقائد المدرسة والمعلم.2- لقاء قائد المدرسة بعد المتابعة لتحديد النتاجات التي يرغبان بتحقيقها.3- طرح أسئلة حول الموقف التعليمي والتربوي والإداري المُلاحظ، ومناقشة طريقة التنفيذ.4- تقديم تغذية راجعة عن الجوانب المهمة في الموقف المُنفَذ.5- نقد الموقف التعليمي أو التربوي أو الإداري بشكل إيجابي، ومساعدة المدير للتعرف على جوانب ووجهات النظر.كل هذا يتحقق ببناء جو من الثقة والاحترام المتبادلين بينه وبين المعلم.ولتكن صديقاً ناقداً عليك اتباع الخطوات التالية:أنصت أكثر وتكلم أقل، وتذكر أن أكثر الناس ليسوا جاهزين للاستماع إليك إن لم يشعروا أنك استمعت إليهم بشكل كامل.أظهر أوجهاً ليست موجودة أصلاً، فالصديق الناقد يضيف قِيماً جديدة من خلال قدرته على الملاحظة، وعلى إصدار الأحكام، واستخدام الأدلة، والتحليل، وأنت كصديق ناقد تجنَّب أن تكون ناقداً سلبياً. وتجنَّب الغموض وعدم الصدق في الاستجابات للمعلمين. كن شريكا لهم في تحقيق أهداف التعليم، وليس مراقباً مفتشاً، فعلينا جميعا تبني هذا النمط من الإشراف.