قاد مدير شرطة محافظة خميس مشيط العقيد حمد آل منجم، يرافقه مدير الضبط الإداري الرائد ظافر جمعان، مساء اليوم (الجمعة)، انطلاق الحملة الأمنية ضد مخالفي الأنظمة والبسطات العشوائية بوسط البلد، وذلك على ضوء ما تم رصده بكافة المواقع التي تكثر بها مخالفات النظام العام.وكانت الخطة الأمنية بمشاركة كافة الجهات الأمنية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث تم القبض على ما يقارب 30 مخالفاً للأنظمة، وشخص بحوزته مادتي الحشيش والعرق، ومصادرة عدة بسطات للمواد الغذائية والملابس المستهلكة من قِبل الدوريات الأمنية، فيما استمرت الحملة الأمنية ما يقارب الأربع ساعات.