أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، أن الخيار الوحيد أمام المليشيات الحوثية التابعة لإيران هو الالتزام والتنفيذ لما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد.وقال آل جابر عبر «تويتر» اليوم (الجمعة): «رفضت المليشيات الحوثية كل المبادرات، واليوم وأمام الضغط العسكري للتحالف بقيادة المملكة توافق».وأضاف: «لديها الفرصة للانسحاب لمصلحة الشعب اليمني الذي عانى ولازال من مغامرات المليشيات، لذا سنراقب الالتزام بما اتُفق عليه، مدركين ماضي المليشيات في عدم الالتزام، وخيارها الوحيد هو الالتزام والتنفيذ».وأشار إلى أن نجاح جهود المملكة في مشاورات السويد يأتي بفضل الله ثم حكمة وحزم وبعد نظر وسخاء القيادة، وبسالة وعزيمة وشجاعة المقاتل، وثقة وإصرار ووعي المواطن.