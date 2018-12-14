كشف مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن هليمه، عن استقبال طوارئ المستشفى عند الساعة الثامنة من صباح اليوم (الجمعة)، شاباً يعاني من جرح قطعي طعني نافذ في البطن بعمق 6سم، مع وجود نزيف شديد، إثر تعرضه لطعنات نافذه بآلة حادة.وأوضح أنه جرى على الفور إخضاع الحالة لعملية استكشافية عاجلة، أكدت وجود تهتك بجدار المعدة، وجرح قطعي في الكبد، وتهتك بالأمعاء، وقطع في أحد الأوردة المغذية للمعدة.وأشار إلى أن الفريق الطبي قام بوقف النزيف وربط الوريد النازف وعمل غرز جراحية بجدار المعدة، وإصلاح التهتك ووقف نزيف الجرح القطعي بالكبد، وتزويد الحالة بكميات بديلة للدم المفقود.وأكد مدير المستشفى استقرار الوضع العام للحالة ونقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف للمتابعة واستكمال العلاج اللازم.من جهة أخرى، استقبل طوارئ المستفى شاباً آخراً تعرض لحادث مروري نتج عنه انخفاض شديد في ضغط الدم، ونزيف شديد بالبطن، وكسر مضاعف بمفصل القدم اليمنى، ونزيف بالمخ، إلى جانب تدهور علاماته الحيوية الغير مستقرة.وعلى الفور جرى إدخال المصاب إلى الأشعة المقطعية لعمل استكشاف للإصابات، قبل أن تتم إحالته للعمليات لاستكشاف أجزاء البطن إثر وجود نزيف شديد، إلى جانب نزيف شديد خلف الغشاء البريتوني، حيث تم وقف مخارج النزيف واستقرار الحالة، ليتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف لاستكمال العلاج.