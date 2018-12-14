انطلقت مسيرات غاضبة في شوارع مدينة بيداوا في جنوب غرب الصومال، اليوم (الجمعة)، لليوم الثاني عل التوالي، احتجاجاً على توقيف قيادي سابق انشق عن حركة الشباب الإرهابية، وترشحه إلى الانتخابات الإقليمية.وكان المتحدث السابق للحركة مختار روبو سلّم نفسه للسلطات الحكومية في أغسطس 2017.وترشح روبو للانتخابات الإقليمية في جنوب غرب الصومال، حيث يحظى بشعبية كبيرة، إذ يراه الناس الخيار الأفضل للدفاع عن مصالح المنطقة، والحاق الهزيمة برفاقه السابقين.لكن القوات الحكومية اعتقلته أمس (الخميس)، بتهم «تنظيم ميلشيا» والسعي «لتقويض الاستقرار» ونقلته إلى العاصمة مقديشو.