أكد رئيس الصندوق السيادي النرويجي، عزم الصندوق رفع استثماراته في المملكة العربية السعودية خلال عام 2019، مشيرا إلى أن الصندوق يرفض نداءات بعض أعضاء البرلمان في النرويج بعدم الاستثمار في السعودية ، وذلك بسبب أن الصندوق يستثمر في الشركات وليس في الدول .وأرجع رئيس الصندوق هذا التوجه إلى ما يشهده اقتصاد المملكة من نمو مرتفع، مضيفا أن لدى الصندوق مكتب اقليمي في إمارة دبي مسؤول عن تحليل الأسواق وإرسال الدراسات و التوصيات إلى المقر الرئيسي في النرويج فيما يخص الاستثمار في الشرق الأوسط .وكشف أن الصندوق يستثمر في أسهم ٤٢ شركة سعودية وذلك بأكثر من ٨٣١ مليون دولار أمريكي .جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي لسفارة خادم الحرمين الشريفين في النرويج بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة).