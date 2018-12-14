نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لوالد وذوى الشهيد العريف ماجد بن محمد الحكمي أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.وعبّر نائب أمير المنطقة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.فيما عبر والد وذوو الشهيد الحكمي عن شكرهم للقيادة الرشيدة، وأمير المنطقة، ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن دينه ووطنه.