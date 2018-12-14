أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن الحملة القطرية الممنهجة ضد السعودية وقيادتها ليست بالجديدة أو المستغربة، بل إعادة إنتاج لمنهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة لجيرانها.وأشار إلى أن الدور التركي في سعيه لاستهداف الرياض سيضر بموقع أنقرة في المنطقة وسيساهم في انحسار نفوذها.ولفت إلى أن الغريب في الاستقطاب الذي تشهده المنطقة هو غياب المنطق وضياع البوصلة وتباين القول والفعل.وأضاف عبر «تويتر» اليوم (الجمعة): «فلنتمعن في من يدَّعي أنه يحمل لواء الديموقراطية، وفي من يدعو لحرية الصحافة، وفي من يوظف الخطاب الديني لأغراضه السياسية؟».