انطلقت اليوم (الجمعة) التجارب الحرة على مسار السباق لسائقي فورمولا إي بالدرعية استعداداً للمنافسات التي تنطلق يوم غدٍ (السبت)، بمشاركة كوكبة من السائقين المخضرمين إلى جانب مواهب جديدة تشارك في هذه السباقات للمرة الأولى.وشهدت الفعاليات المصاحبة للسباق حضوراً كبيراً وتفاعلاً مميزاً من الصغار والكبار، وحظيت ألعاب المحاكاة بالإقبال الأكبر، حيث عاشت الجماهير أجواء المهرجان بالتنافس في التجارب التفاعلية لسباقات الفورمولا إي.وبدأت الفعاليات بمشاركة واسعة تتضمن أنشطة متنوعة وترفيهية متعددة، وتضم مرافق السباق تنظيم سوق تقليدية، بجانب تقديم عروض فريدة للمتسوقين من مرتادي السباق والمشجعين، ومناطق ترفيهية تشمل فعاليات تراثية وترفيهية وثقافية، تشارك فيها مجموعة من الجهات والهيئات الحكومية.وتعتبر «فورمولا إي» أول سلسلة سباقات شوارع للسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية التي تساعد في تحسن المناخ، كما تعد منتجاً مختلفاً في سوق المحركات الكهربائية.ويتكون فريق «فورمولا إي» من 11 فريقاً و22 سائقاً محترفاً، ويبلغ طول مضمار السباق 2.495 كلم، حيث يتسابق المتنافسون للحصول على المركز الأول وبطولة الموسم.