أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة، عن ضبط 2257527 مخالفاً حتى نهاية أمس (الخميس)، منهم 1751216 مخالفاً لنظام الإقامة، و347127 مخالفاً لنظام العمل، و159184 مخالفاً لنظام أمن الحدود.وبين تقرير الحملة أنه تم ضبط 37332 شخصاً أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، 51% منهم يمنيون، و46% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1770 شخصاً لمحاولتهم التسلل إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3124 شخصاً.ونوه التقرير إلى أن 923 مواطناً تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، واستكملت الإجراءات النظامية بحق 887 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (36) سعودياً، بينما يتم إخضاع 12694 وافداً مخالفاً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 10810 رجال، و1884 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 355043 مخالفاً، وإحالة 321943 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و392451 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 583749 مخالفاً.