كشفت العائلة المالكة البريطانية عن بطاقات عيد الميلاد للعام الحالي اليوم (الجمعة) حيث اختار الأمير وليام صورة عائلية تغلب عليها السكينة بينما اختار شقيقه الأصغر هاري صورة التقطت ليلة زواجه من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل.وتظهر الصورة الخلابة وهي غير ملونة هاري وميجان، اللذين ينتظران مولودهما الأول في الربيع، وهما يشاهدن ألعابا نارية في حفل الاستقبال الذي أعقب زواجهما في قلعة وندسور في مايو أيار الماضي.واختار وليام، الثاني في ترتيب ولاية عرش بريطانيا، صورة يغلب عليها الطابع التقليدي أكثر لبطاقة المعايدة الخاصة به. ويظهر وليام في الصورة مع زوجته كيت وأطفالهما الثلاثة جورج (5 أعوام) وتشارلوت (3 أعوام) ولويس الرضيع مبتسما في منزلهم الريفي.كما كشف الأمير تشارلز، الذي يحتفل في العام الحالي بذكرى مولده السبعين، عن بطاقة المعايدة الخاصة به وتظهره مع زوجته كاميلا جالسين على مقعد في حديقة منزلهما في لندن.وانتشرت شائعات في بعض الصحف الشعبية البريطانية في الأسابيع القليلة الماضية عن توتر العلاقات بين وليام وكيت وهاري وميجان لكن جميع أفراد العائلة المالكة سيقضون عيد الميلاد سويا وفقا للتقليد السنوي المعتاد في ضيعة ساندرينجام، مقر الملكة إليزابيث في شرق إنجلترا.