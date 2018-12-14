منح اتحاد المؤرخين العرب «درع شوامخ المؤرخين» لثلاثة سعوديين، وذلك في احتفائية أقامها الاتحاد على هامش مؤتمره السنوي الذي عقد بالقاهرة أواخر الأسبوع الماضي.ونال الدرع كل من الدكتور عبداللطيف الحميّد من قسم التاريخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتورة إلهام البابطين من قسم التاريخ بجامعة الملك سعود، و الدكتورة لمياء الشافعي من قسم التاريخ بجامعة أم القرى.يذكر أن الحضور السعودي في مؤتمرات الاتحاد شكّل حضوراً فاعلاً، وبذات الفعالية كانت مشاركاتهم البحثية، حيث مثلت جانباً كبيراً من الأهمية.