في فعاليات غير مسبوقة، تحتضن محافظة العلا مهرجان «شتاء طنطورة» خلال الفترة من 20 ديسمبر الجاري وحتى 9 فبراير القادم، باعتبارها عروس الآثار والحضارات القديمة على مر العصور، وأحد المواقع الأثرية المعترف بها عالميا، كما أنها وجهة سياحية من الطراز الأول لعشاق المناظر الطبيعية لما تتمتع به من بيئة خلابة بتنوع غطائها النباتي، فضلاً عن مجتمعها الزراعي المستند إلى إرث تاريخي عريق.يحفل المهرجان ببرنامج مميز وأنشطة متنوعة تقام عطلة نهاية كل أسبوع، تناسب جميع الاهتمامات وكافة الأعمار، ويتضمّن فعاليات ثقافية وفنية عدة، يحييها نجوم عرب وعالميون، إضافة إلى احتفالات تراثية أسبوعية، وسباق للخيول، بوحي من حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة المعهود في أهالي العلا. كما يقدم المهرجان باقات اختيارية تناسب جميع تطلعات الزوار، تشمل التنقل والإقامة، ضمانا لراحتهم، للاستمتاع بكل لحظة في رحاب التراث وعبق التاريخ وجمال الطبيعة.وأتاح المهرجان حجز التذاكر لهذا الحدث الفريد اعتبارا من اليوم، فيما تنظم الخطوط السعودية رحلات داخلية من الرياض وجدة إلى العلا، في رحلة تستغرق ساعة ونصف، كما يقدم المهرجان باقات تشمل تذكرة ذهاب وعودة من الرياض وجدة إلى محافظة العلا، إضافة إلى عدد من الميزات.وأطلقت الجهة المنظمة موقعا إلكترونيا لمهرجان «شتاء طنطورة»، تقدم من خلاله خيارات متنوعة للإقامة، في منتجع الوادي القريب من جبل عكمة، ومنتجع صحاري العلا بموقعه المميز، ومنتجع شادن بإطلالته المميزة على جبال العلا، ومخيم مداخيل الواقع في منطقة الحِجْر الأثرية​. وأتاحت للزوار الحجز عن طريق الرابط: https:/‏‏/‏‏www.winterattantora.com/‏‏en/‏‏Pages/‏‏WinterPublic.aspxفعاليات مهرجان «شتاء طنطورة»العروض الضوئية22-20 ديسمبر 2018تنطلق العروض الضوئية في الفترة من 20-22 ديسمبر، وهي مستوحاة من الاحتفال التقليدي المتوارث في العلا ببدء موسم الزراعة، وسيتسنى لزوار البلدة القديمة خلال هذه الفعالية الاستمتاع بأصالة العلا عبر زيارة السوق الشعبي في أجواء تحمل عبق التاريخ ومشاهدة أعمال ومنحوتات لفنانين معاصرين، إضافة إلى العروض الفنية والمسرحية، وتذوّق أشهى الأطباق المحلية.حفلة موسيقية للفنان محمد عبده21 ديسمبر 2018يدشن فنان العرب محمد عبده أولى الفعاليات الثقافية في عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة) 21 ديسمبر، في رحاب العلا، ويشدو بأعذب الألحان والكلمات التي لطالما أمتعت جمهوره العريض في الوطن العربي والعالم طوال مسيرته الفنية العامرة بأغنيات عدة محفورة في الذاكرة.رحلة إلى الفن الجميل29-27 ديسمبر 2018فرصة لإنعاش ذاكرة الماضي لدى الزوار، وتجربة تاريخية أصيلة في أجواء عربية بامتياز، عبر زيارة سوق البلدة القديمة، والتعرف على معروضات من الحرف اليدوية، ومجموعة من المصنوعات التي لا تزال تتوارثها الأجيال في العلا. ولتكتمل الصورة، تتيح الفعالية تذوق روائع المأكولات المحلية، ومن ثم الانطلاق إلى جولة موسعة في رحاب العلا لمشاهدة آثارها التاريخية المنحوتة على الصخور وخلفياتها الطبيعية المحيطة بها من كل جانب.حفلة موسيقية للفنانة ماجدة الرومي28 ديسمبر 2018تطل الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، الحائزة على جوائز عربية وعالمية عدة، على جمهور شتاء طنطورة، لتحيي حفلة غنائية أسطورية، تسترجع خلالها أجمل روائعها الفنية.لقاء الثقافات5-3 يناير 2019ويتاح للزوار مشاهدة الحرف اليدوية، والتعرف على مجموعة واسعة لمعروضات الحرف اليدوية التي لا تزال تتوارثها الأجيال في العلا، خلال زيارتهم لسوق البلدة القديمة، ولتكتمل الصورة، تتوافر روائع المأكولات المحلية، قبل الانطلاق إلى جولة في رحاب العلا لمشاهدة آثارها التاريخية المنحوتة في الصخور.حفلة موسيقية لعازف الكمان رينو كابوسون4 يناير 2019وفي أول عطلة نهاية أسبوع من العام الميلادي الجديد، سيكون الجمهور على موعد مع عازف الكمان الشهير رينو كابوسون، في حفلة موسيقية يقدم خلالها أشهر مقطوعاته الفنية.التقاء الحضارات12-10 يناير 2019وتنطلق بدءاً من 10 يناير وحتى 12 يناير القادم جولة موسعة في رحاب العلا لإنعاش الذاكرة في تجربة تاريخية مميزة ومشاهدة معروضات الحرف اليدوية، والتعرف على مجموعة من الحرف اليدوية التي لا تزال تتوارثها الأجيال في العلا، إضافة إلى تذوق روائع المأكولات المحلية المتوافرة خلال الجولة.حفلة موسيقية عمر خيرت11 يناير 2019ويحيي الفنان المصري عازف البيانو الشهير عمر خيرت حفلة موسيقية يوم (الجمعة) 11 يناير القادم، في سهرة استثنائية لاعتباره أحد ألمع المؤلفين الموسيقيين، والحائز على العشرات من الأوسمة والتكريمات العربية والعالمية، ليقدم حزمة من مقطوعاته التصويرية لأبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية خلال نصف القرن الماضي.جولة عالم الفنون19-17 يناير 2019ولتكتمل رحلة زائر مهرجان «شتاء طنطورة»، تطلق الجهة المنظمة جولة في سوق البلدة القديمة، لخوض تجربة تاريخية في أجواء عربية عريقة، بالتعرف على مجموعة من الحرف اليدوية التي تتوارها أجيال العلا.حفل موسيقي - لانج لانج18 يناير 2019وسيكون الجمهور مساء (الجمعة) 18 يناير القادم، على موعد مع أصغر وأشهر عازفي البيانو في العالم، وأحد أبرز الناشطين في مجال الأعمال الخيرية، الصيني «لانج لانج»، ليقدم عددا من المقطوعات الموسيقية لأشهر المؤلفين، إذ يبرع في المزج بين الأصالة والتقنيات المبتكرة الحديثة، ما يشكل موسيقى كلاسيكية عالمية من نوع فريد تستحضر روائع الفن الكلاسيكي بروح القرن الـ21.رحلة إلى الماضي26-24 يناير 2019وفي جولة موسعة إلى رحاب العلا، ينتظر الزوار زيارة للآثار التاريخية المنحوتة في الصخور وخلفياتها الطبيعية، للاقتراب أكثر من تاريخ العلا، والتعرف على الحرف اليدوية التي لا تزال تتوارثها الأجيال، كما سيتاح للجمهور تذوق المأكولات المحلية التي تشتهر بها.أم كلثوم تعود إلى طنطورة25 يناير 2019ويشهد يوم (الجمعة) 25 يناير، عرض بتقنية «الهولوغرام»، تعود فيه كوكب الشرق أم كلثوم، للجمهور، مقدمة مجموعة من روائعها الغنائية، لتعيد لمسامع الجمهور السعودي، ألحان الزمن الجميل.ملتقى الفرسان31 يناير-2 فبراير 2019ويتعرف الجمهور في فعالية «ملتقى الفرسان» في الفترة من 31 يناير حتى 2 فبراير القادم، لاكتشاف السمات المميزة لجماليات الخيول وروعة أدائها في الميدان.حفل غنائي - أندريا بوتشيلي1 فبراير 2019ومن المنتظر أن يحيي مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلّي صاحب الصوت الأبروالي الرخيم حفلة غنائية الجمعة 1 فبراير القادم، فيما يؤكد منظمو المهرجان استمتاع الجماهير بهذه الأمسية المختلفة، التي يعكس فيها أندريا فخامة صوته الأسطورية التي ألهمت الملايين حول العالم، ليشدو أمام زوار مهرجان شتاء طنطورة، بباقة كبيرة من أغنياته الشهيرة.كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل31 يناير - 2 فبراير 2019وتشهد الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير القادم، سباق كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل، بمشاركة 80 من أفضل الفرسان. وبالشراكة بين الإتحاد السعودي للفروسية والهيئة الملكية للعلا، وسيقدم جوائز لسباقات القدرة والتحمل على مستوى المنطقة.حفل موسيقي - يانّي كريسماليس8 فبراير 2019وفي ختام مسك، يحيي الموسيقى اليوناني الأصل «ياني كريسماليس» عازف البيانو، حفلة يوم (الجمعة) 8 فبراير القادم، ليقدم للجمهور السعودي آخر الأمسيات في مهرجان شتاء طنطورة. يذكر أن ياني أنتج 40 ألبوما خلال مشواره الفني.