المواطنين المتواجدين هناك إلى اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن، والتواصل عند الحاجة مع قسم شؤون السعوديين على الرقم 0061432257277 أو رقم الاتصال الموحد لشؤون السعوديين 0096692003334

طالبت السفارة السعودية لدى أستراليا جميع المواطنين والمواطنات المتواجدين هناك بتوخي الحيطة والحذر نظرًا لقرب مرور إعصار «أون» OWEN الاستوائي على الولاية الشمالية وولاية كوينزلاند.وقالت السفارة في تنبيه لها إن الإعصار سيكون مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح شديدة ومن المتوقع أن يستمر 4 أيام اعتبارا من اليوم (الجمعة)، داعية