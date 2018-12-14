بدأت قصة الراليات العالمية من العاصمة الفرنسية «باريس» في تسعينيات القرن قبل الماضي عام 1890م وبدأت قصتها بالسعودية من عاصمة الراليات «حائل» والتي انطلقت منها أول نسخة في بداية الألفية الثانية عام 2006م كأول رالي سعودي.

تعد فرنسا «الأم العالمية» للراليات والتي أطلقت سباق السيارات بشكل عام والراليات بشكل خاص عندما نظمت عام 1890م سباق سيارات فريد من نوعه على طرق مفتوحة، مرتفعة وغير مرصوفة، تلاها إقامة عدد من سباقات الرالي في فرنسا بشكل عشوائي دون تنظيم احترافي حتى أنشئ نادي السيارات الفرنسي والذي اعتبره المؤرخون الرياضيين أول منظمة عالمية لسباقات السيارات، حيث أشرف على أول سباق رسمي للمنظمة عام 1895م والذي امتد لمسافة 1178 كم بين مدينتي باريس و بوردو الفرنسيتين.

انتقلت الرياضة بعد ذلك إلى أوروبا ومن ثم إلى قارة أمريكا الشمالية وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية عندما نظمت في العام نفسه «1895م» أول سباق للراليات في ولاية شيكاغو وتوّج جاك فرانك ديورا بطلاً للسباق الذي شارك به ستة سائقين فقط، وتوسعت بعد ذلك وتطورت عملية تنظيم سباقات الرالي عندما استضافت إنجلترا سباق الألف ميل الذي اشترك فيه 65 سيارة عام 1900م ودام 18 يوماً، حيث يقطع المتسابق مسافة 200 كلم يومياً.

ومع ازدياد اهتمام الشباب بهذه الرياضة التي تعتمد على القوة والسرعة أقامت المنظمة العالمية للسيارات بطولة أوروبا للراليات عام 1935م وحددت الجولات التي يتضمنها رالي كأس أوروبا للسيارات وهي: رالي مونت كارلو، رالي سيسترييار، رالي السويد، رالي دي فلور، رالي دي توليب، رالي الاكروبوليس، رالي الألف ميل، كأس الألب النمساوية، رالي شمس منتصف الليل (السويد)، كأس الألب، رالي بولونيا، رالي الألف بحيرة، رالي ألمانيا، رالي جنيف، رالي بريطانيا العظمى، ويعد رالي مونت كارلو، ورالي داكار أكثر هذه الراليات شعبية.

وفي المملكة العربية السعودية انطلقت من «حائل» أولى راليات السعودية عام 2006م لتستمر بلا توقف حتى عام 2019م بأربعة عشر نسخة، بين تلك الفترات نظم الاتحاد السعودية للسيارات والدراجات النارية عدة راليات وهي رالي جدة، رالي الشرقية، رالي عسير، وأما على صعيد الراليات العربية في الشرق الأوسط كان أبرزها رالي الفرعنة، رالي الأردن، رالي الكويت، رالي أبو ظبي، رالي دبي، ويعد رالي حائل نيسان الدولي من الأبرز في القارة الآسيوية وفي منطقة الشرق الأوسط والذي ينطلق في نهاية شهر ديسمبر الجاري بنسخته الرابعة عشرة.

وشارك في النسخة السابقة عدد من المتسابقين العالميين والمحليين وأبرز أبطاله هم المتسابق السعودي يزيد الراجحي الذي فاز بخمسة نسخ منه، والمتسابق ناصر العطية الذي حققه عام 2008، والتشيكي أميروسلاف زابليتال الذي حقق لقبه في عام 2013 والمتسابق السعودي إبراهيم المهنا 2014، والمتسابق السعودي فارس المشنا 2017، والمتسابق السعودي عيسى الدوسري حامل لقب 2018 ولقب رالي الأردن.