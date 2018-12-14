تشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في «سباق الفورمولا إي الدرعية 2018» من خلال مستشفى ميداني متنقل بقدرة استيعابية تصل إلى ( 50 ) سريرا ويضم غرفاً للعمليات.ويقدم المستشفى خدماته للزوار والمشاركين في السباق من فحص وتشخيص وعلاج عبر عيادات أولية وعيادات تخصصية كعيادة الأسنان والسكري وضغط الدم والأشعة والتغذية وصيدلية متكاملة وفرق للطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى تدعيم جانب التثقيف الصحي.وتأتي هذه المشاركة من خلال دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وبإشراف ومتابعة مباشرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتعكس ما تشهده الخدمات الطبية من تطور في جميع المجالات لتقديم أرقى الخدمات الوقائية والعلاجية في زمن السلم والحرب وفق رؤية المملكة ( 2030 ).وتتمثل هذه المشاركة في تشغيل مستشفى ميداني متنقل متكامل، يعدّ أنموذجاً لما تمتلكه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة من مستشفيات ميدانية حديثة تسهم في تقديم الرعاية الصحية سواء في حالة السلم أو الحرب.