يحتفي النادي الأدبي الثقافي بالطائف باليوم العالمي للغة العربية لهذا العام 2018 الذي يصادف 18 ديسمبر بعدد من الفعاليات المتنوعة.



وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد مشيرا أن النادي أقر حزمة من البرامج والفعاليات الموجهة للشباب والشابات من إقامة ندوات ثقافية وأمسيات شعرية ومعارض فنية ودورات في مهارات مختلفة، إضافة إلى مبادرات للمواهب وبرامج إلكترونية متنوعة تمتد لمدة ثلاثة أسابيع والتي سوف يتم الإعلان عنها تباعاً بدءً من يوم (الأحد) المقبل.



ودعا الجعيد المثقفين والمثقفات والمهتمين باللغة العربية للحضور والمشاركة في هذه البرامج والفعاليات التي ستقام بمقر النادي.