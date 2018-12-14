دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد الغامدي العربة المتنقلة للخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية في مبنى الإدارة.



وقال الغامدي خلال التدشين: «إننا نعيش مرحلة تطوير طموحة لكافة مؤسسات وأجهزة الدولة ضمن رؤية المملكة 2030 التي أعلنها خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويشرف عليها ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز».



وأوضح الغامدي أن هذه الخدمات تأتي للمساهمة في تحسين خدمات منسوبي الإدارة وتخفيف الأعباء عليهم وتجعلهم يستفيدون من خدمات الأحوال المدنية بأسرع وقت ممكن. وأعرب الغامدي عن شكره وتقديره للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف وفريق العمل في الخدمات الإلكترونية المتنقلة للأحوال المدنية الذين يقدمون خدمات وإجراءات الأحوال المدنية لمنسوبي الإدارة.



من جهته، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة فيصل الشلال أن عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية المتنقلة للأحوال المدنية 100 موظف، قائلاً: «إن هذه الخدمات تأتي تقديراً من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف لمنسوبيها لتوفير خدمات الأحوال المدنية وكل ما يحتاجون إليه من إجراءات بأسرع وقت ممكن».