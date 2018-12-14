تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، سير توزيع المواد الغذائية للنازحين من الحديدة إلى مديرية المقاطرة بمحافظة لحج.وخلال الجولة التفقدية أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني بأن المركز قد اعتمد 926 سلة غذائية تزن 68 طنًا و 524 كيلو غرام للنازحين من الحديدة إلى محافظةلحج.كما أعرب الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المقاطرة طارق عبدالله محمد، عن سعادته بتدشين توزيع السلال الغذائية المقدمة من المركز لنازحي محافظة الحديدة في محافظة لحج، معبرًا عن شكره وامتنانه الجزيل لكل جهود المركز المساندة للشعب اليمني.