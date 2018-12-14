اختتمت إدارة التعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة أمس، البرنامج التدريبي «دافع الوطني للسلامة من الكوارث» وذلك بمقر الإدارة.وأوضحت مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم نجران مها جابر، أن البرنامج التدريبي «دافع الوطني للسلامة من الكوارث» استهدف تدريب 26 منسقة للأمن والسلامة بتعليم المنطقة الذي استمر لخمسة أيام.وأكدت أن البرنامج يهدف إلى دفع أخطار الكوارث وحماية الأرواح والممتلكات وإدارة الحشود في حالات الكوارث والطوارئ، وتم خلاله العمل على تنفيذ عدد من التدريبات والفرضيات العملية على إخماد الحرائق والإسعافات الأولية.