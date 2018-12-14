أروع منافسات السباقاتتحتضن فعالية سباق «الفورمولا إي – الدرعية 2018»، والمُقام يوم 15 ديسمبر 2018، فعاليات متعددة وأنشطة مختلفة، إذ سيحظى الزوار بفرصة مميزة لمتابعة أروع منافسات السباق بين 22 سائق محترف من مختلف أنحاء العالم، وذلك من على مدرجات الجماهير ذات المستويات المتعددة، والتي تتيح لهم فرصة الاستمتاع بمشاهدة مميزة.أمسيات الدرعية الفنية بحضور 6 من أشهر الأسماء العالمية على الساحة الفنيةتنطلق الحفلات الاستثنائية الثلاث التي يحيي كل منها اثنان من أشهر النجوم العالميين يوم الخميس 13 ديسمبر مع النجمين إنريكي إيغليسياس وجيسون ديرولو، يليها حفل يوم 14 ديسمبر الذي يحييه كل من الفرقة الشهيرة ’بلاك آيد بيز‘ وأسطورة الموسيقى العربية عمرو دياب. وتختتم الفعاليات بالحفل الاستثنائي التالي لنهاية السباق والمقام يوم 15 ديسمبر ضمن منطقة الحفلات العائلية المختلطة، والذي يضم منسق الأغاني العالمي الشهير ديفيد غيتا، إلى جانب الفرقة الأمريكية المتميزة ’ون ريبابليك‘. ويمكن للزوار شراء تذاكر الحفلات المفردة أو تلك الخاصة بالحفلات الثلاث، ليحظوا بفرصة لحضور واحدة من أهم الفعاليات الموسيقية في تاريخ المملكة.رحلة في التاريخبالتوازي مع إدراج مدينة الدرعية ضمن قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو، وانطلاقاً من كونها العاصمة الأولى للمملكة، تعتزم مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية «مسك الخيرية» إنشاء نفقٍ تاريخي فريد يستعرض تاريخ ومآثر المملكة.أروع التجارب الترفيهية المبتكرة ضمن قرية الفورمولا إي (إي فيليج)تُجسد قرية الفورمولا إي منطقة المشجعين خلال فعالية فورمولا إي في الدرعية، والتي من المقرر أن تحتضن مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات المتميزة، انطلاقاً من مراسم حفل المنصة، وليس انتهاءً بجلسات التوقيع التذكارية من قبل السائقين أنفسهم. وإلى جانب احتوائها شاشات عملاقة لنقل مجريات السباق مباشرةً، تضم قرية الفورمولا إي العديد من أجهزة الواقع الافتراضي والمُعزز التي تضمن تجارب ترفيهية رائعة.أجمل التجارب الثقافيةتتيح المنطقة الثقافية للزوار الفرصة لاستكشاف الإرث الثقافي العريق للمملكة، إلى جانب نواحي الإبداع الموسيقي والفنون المعاصرة. حيث يمكن للزوار التعرف عن كثب على الأزياء التقليدية في المملكة، والإطلاع على فن رواية القصة العربي الأصيل، جنباً إلى جنب مع التعرف على كيفية صنع القهوة العربية التقليدية، وتجربة فن الرسم بالحنة على اليدين. وبالإضافة لذلك، تحتضن المنطقة الثقافية لفيفاً من أبرز الموسيقيين والفنانين، إلى جانب تشكيلة من أروع المنحوتات والمعارض الفنية، والتي توفر للزوار فرصة استثنائية لاستكشاف المكنونات الثقافية الفريدة التي تحتضنها المملكة.فعاليات ترفيهية لكافة أفراد العائلةتوفر المنطقة الترفيهية للعائلات والأطفال إمكانية الاستمتاع بالنزهات في أحضان الأشجار الوارفة التي تزخر بأجمل أنواع الطيور والفراشات، وذلك ضمن أجواء الموسيقى السعودية التقليدية التي تنبعث من آلات العود والقانون والربابة.زيارة السوقستحتضن مدينة الدرعية سوقاً شعبيةً متميزة، تضم مجموعة واسعة من الباعة الذين يقدمون منتجاتهم الفريدة، إلى جانب العديد من الحرفيين ممن سيستعرضون مهاراتهم الفنية أمام الزوار، والتي تتنوع من صنع المجوهرات وفن التطريز التقليدي، وصولاً إلى المصوغات الفضية، والنجارة، والرحى الحجرية التقليدية. كما سيحظى زوار السوق بفرصة مميزة لركوب الإبل، إلى جانب مشاهدة الممثلين ذوي الأزياء التقليدية، والذين يستحضرون تجسيد أجواء السوق التاريخية.أشهى المأكولات وأروع عروض الليزر الترفيهيةسيحظى جميع زوار المطاعم المؤقتة المتميزة (التي تفتح أبوابها من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 12 منتصف الليل) بفرصة الاستمتاع بمشاهدة أروع العروض البصرية الليزرية، والتي ستقام ضمن حي الطريف التاريخي، ما سيضفي مزيداً من اللمسات الترفيهية على تجربة المأكولات.أقصى مستويات النشاط والحيوية خلال تجارب التسوقستضمن عروض المأكولات والمشروبات المميزة التي تنطوي عليها فعاليات سباق «الفورمولا إي – الدرعية» للزوار المحافظة على نشاطتهم وحماستهم خلال استكشافهم لتشكيلة المتاجر الواسعة المتوافرة.ساعات طويلة من المرح والنشاطات المتنوعةتذكرتكم تتيح لكم فرصة الاستمتاع بعدد من الفعاليات والأنشطة المخصصة لجميع أفراد العائلة طيلة النهار. الحدث يفتح أبوابه للجمهور نهار الخميس 13 ديسمبر من الساعة 4 عصرا، ونهار الجمعة 14 ديسمبر من الساعة 2 ظهرا ويوم السباق 15 ديسمبر من الساعة 10 صباحا.أبرز الفعاليات:- زيارة منطقة الفعاليات التراثية والثقافية.- الاطلاع على أحدث السيارات الكهربائية.- حضور الحفلات الموسيقية الكبرى.- «منطقة المشجعين» وأنشطتها التكنولوجية.- فرصة لقاء «سائقي السيارات».