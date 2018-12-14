كرم رئيس مجلس إدارة نادي الباطن ناصر الهويدي مساء اليوم (الخميس) فريق الكاراتية لدرجة الناشئين الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، وقدم الهويدي شكره للاعبين وللجهازين الفني والإداري، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت في تحقيق إنجاز الصعود، مؤكداً أنه يفتخر بما حققوه من إنجاز.

وسلم الهويدي مكافاة للاعبين نظير ما تحقق من إنجاز بالصعود لأول مرة بتاريخ النادي في اللعبة للدوري الممتاز.

يذكر أن ناشئين الباطن للكاراتيه حققوا الصعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة بتاريخ النادي، وذلك بعد أن حصلوا على المركز الثاني في بطولة المملكة المؤهلة للدوري الممتاز لدرجة الناشئين، والتي أقيمت على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز خلال الفترة من 8-1440/3/10هـ.

ومثل الباطن في هذه البطولة كل من: فيصل محيسن، نواف سعود، علي أحمد، يوسف محمد، باسم مرزوق، سلطان سعدي، ملحم فرحان، ويشرف على الفريق فنياً المدرب المصري محمد جودة وإدارياً سعود طرقي الظفيري.