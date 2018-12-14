اعتبر مراقبون يتابعون شؤون منطقة القرن الأفريقي نجاح السعودية في إقناع الدول السبع المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن (الأربعاء) بإنشاء كيان البحر الأحمر نجاحاً مبهراً لدبلوماسية القيادة السعودية، في وقت تتسم تلك الدول بمخاطر الاضطراب، وهرولة قوى أجنبية لإنشاء قواعد عسكرية في عدد منها. وقالوا لـ«عكاظ» أمس إن الكيان الجديد سيقطع الطريق على مساعي إيران وتركيا لمد نفوذهما إلى تلك الرقعة ذات الأهمية الجيوسياسية الإستراتيجية. وأكدوا أن كيان البحر الأحمر سيضمن أمن مضيق باب المندب ومياه خليج عدن اللذين تمر بهما شحنات النفط الدولية. وزادوا أن السعودية ستساهم في المقابل بعدد من مشاريع التنمية في الدول المشاطئة للبحر الأحمر.