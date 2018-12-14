نفذت بلدية المصيف الفرعية بأمانة منطقة تبوك، أمس (الخميس)، حملة لإزالة التعديات والإحداثات داخل نطاقها، وأوضح رئيس البلدية سمير الزهراني أن 22500 متر مربع تعديات أزيلت واستعادت المساحات من الأراضي المتعدى عليها، بعد رصد عدة مرافق عامة تعود ملكيتها للدولة تُعدِيَ عليها وتحويلها إلى ممتلكات خاصة، وأغلقت ممرات مشاة ومرافق عامة أخرى بطرق غير نظامية، وشارك في تلك الإزالة جهات أمنية.مبينا أن هناك توجيهات بمتابعة مثل هذه المخالفات وإزالة أي تعد على الأراضي والممتلكات العامة.