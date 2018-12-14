في بادرة وفاء لشاعر الوطن الراحل إبراهيم خفاجي مؤلف النشيد الوطني قبل 4 عقود، دشن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، صباح أمس (الخميس)، مدرسة إبراهيم خفاجي، بحضور أبناء الشاعر وأصدقائه. وشهد المحتفون تعليق لوحة المدرسة التي حملت مسمى «مدرسة إبراهيم خفاجي الابتدائية» في حي العتيبية بمكة، ويُعد خفاجي ابن مكة رمزاً للوطن ومدرسة شعرية، ولد الشاعر بمكة عام 1345هـ وتوفي عن 91 عاما في 1439. وبزغت موهبته منذ وقت مبكر، فيما استغرقت كتابة النشيد الوطني أكثر من 6 أشهر. وبدأت إذاعته رسميا أثناء افتتاح واختتام البث التلفزيوني والإذاعي السعودي، اعتبارا من يوم الجمعة 1/‏‏ 10/‏‏ 1404هـ.