حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء (الخميس) من استخدام التشغيلة (MC1605) من محلول «بيوترو متعدد الأغراض» (Biotrue multi-purpose solution)، لاحتمال تسببه ببعض الآثار الجانبية لمستخدمي العدسات اللاصقة، كالتهاب العين والاحمرار والتهيج والحكة. وفحصت الهيئة عينات من المحلول الذي تنتجه شركة بوش+لومب بإيطاليا، وتبين عدم مطابقة التشغيلة MC1605 التي تحمل تاريخ صلاحية مايو 2019 للمواصفة القياسية (ايزو 14729:2001) ما قد يضر بمستخدميه. ولفتت إلى أن الإجراءات الاحترازية تضمنت إيقاف بيع واستخدام المنتج من رقم التشغيلة ذاتها. ودعت المستهلكين إلى التأكد إذا كان المنتج مشمولاً بهذا التحذير من خلال الاطلاع على رقم التشغيلة، والتوقف عن استخدام المنتج احترازياً لما قد يسببه من مضاعفات. وأكدت الهيئة بأهمية إبلاغها عن أي حوادث أو مشكلات يشتبه في ارتباطها بالمنتج، أو أي أجهزة ومنتجات طبية أخرى من خلال: مركز الاتصال الموحد للهيئة (19999)، والمركز الوطني للتيقظ https://ade.sfda.gov.sa/، والمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية https://ncmdr.sfda.gov.sa/ProblemReport.aspx.