اخترقت نسخة من فيروس «شمعون» شركة سايبم الإيطالية لخدمات النفط، ما أدى إلى تعطل أكثر من 500 جهاز كمبيوتر ولاب توب، فيما أكدت الشركة في بيان أمس (الخميس) أن الهجوم الإلكتروني أصاب خوادم بالشرق الأوسط والهند وأبردين وإيطاليا. واستخدام «شمعون» من قبل في أعنف الهجمات الإلكترونية عام 2012، حين تسبب في تعطيل عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أرامكو السعودية، وشركة راس غاز بالشرق الأوسط، وهما هجومان قال باحثون إنهما نفذا لحساب إيران. من جهته، قال رئيس قسم الابتكار بالشركة ماورو بياسيري: إن الهجوم عطل ما بين 400-500 خادم ونحو 100 جهاز كمبيوتر شخصي ضمن أكثر من 4000 جهاز تمتلكها الشركة. مؤكدا أنه حتى اللحظة لم تكشف الجهة التي تقف وراء الهجوم. ويعتقد باحثون أمنيون على نطاق واسع، أن أشخاصا يعملون لحساب الحكومة الإيرانية يقفون وراء هجمات فيروس شمعون السابقة، وهو ما نفته طهران بشدة. ولم يتسنَ الوصول لمسؤولين إيرانيين للتعليق.