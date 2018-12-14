نجح طلاب كلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT، في صنع روبوت لكشف الألغام، مستمدا طاقته التشغيلية من ألواح الطاقة الشمسية المثبتة عليه. ويتميز الربوت الذي أسموه «همام» بعدم الحاجة إلى ريموت كنترول للتحكم في حركته، إذ صمم بخوارزميات محددة قادرة على تجنب وتفادي الحواجز الطبيعية في رحلة البحث عن الألغام. وعند عثوره على لغم أرضي أو أي جسم مشتبه يرسل الإحداثيات مباشرةً إلى خبير المتفجرات للتعامل مع اللغم وإزالة الخطر. وقال رئيس قسم الهندسة الكهربائية المشرف على المشروع الدكتور محمد القرني، إن هناك ما بين 15 إلى 20 ألف حالة وفاة سنويا في العالم بسبب الألغام، مبينا أن الهدف الرئيسي من المشروع إيجاد وسيلة لنزع الألغام من مناطق الصراع والحروب، وتوفر الحماية للجنود في عملية المسح والاستكشاف لتفادي الخسائر البشرية. ولفت إلى أن اختيار الاسم يعود معناه للشجاعة والأقدام والعزيمة.