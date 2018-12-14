إذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة أو الدهنية، فعليك ألا تزيد عدد مرات استحمامك على مرتين في الأسبوع، حتى تحتفظ ببشرة صحية. حسب أطباء الأمراض الجلدية في موقع «هيلث» الطبي. أما إذا كنت ممن يتدربون يوميا، فمن الطبيعي أنك ستحتاج للاستحمام يوميا، بعد نهاية تمارينك الرياضية، من أجل إزالة الخلايا الميتة والعرق والبكتيريا والأوساخ. وكذلك إذا كنت تعيش في بيئة رطبة جدا، فيستوجب عليك الاستحمام يوميا لتقليل تراكم البكتيريا على بشرتك. وفي حال كان الجو باردا في الخارج فلا داعي لقاعدة «يوميا». لاسيما إذا لاحظت أن بشرتك أصبحت جافة وعليها قشور أو حكة أكثر من المعتاد، فقلل من حصص الاستحمام في الأسبوع. ويحذر الباحثون كذلك من أن الاستحمام بمياه ساخنة لفترة طويلة يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية، كما أن الأمر قد يتطور إلى شعور بالجفاف والحكة. ولتفادي ذلك، يفضل أن يكون الاستحمام لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة كحد أقصى، وبمياه ذات درجة حرارة معتدلة.