انتخب مجلس النواب البحريني الإعلامية والناشطة الاجتماعية فوزية زينل لرئاسة المجلس، أمس الأول (الأربعاء)، كأول امرأة في تاريخ مملكة البحرين تعتلي هذا المنصب، في إنجاز وصفه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بـ«نقلة حضارية وإنجاز». مضيفا أن بلاده تعمل بشكل دائم على دعم وتمكين المرأة حتى وصلت إلى قمة السلطة التشريعية. وبهذا تنضم زينل إلى قائمة الرائدات في الوطن العربي، إلى جانب الإماراتية أمل القبيسي، التي فازت في نوفمبر 2015، برئاسة المجلس الوطني الاتحادي بالتزكية، لتنفرد بلقب أول امرأة ترأس برلمانا عربيا، إضافة إلى هدية خلف التي رأست مجلس الشعب السوري في يونيو 2016 بالتزكية. وتأتي رئاسة زينل للبرلمان البحريني، ضمن حالة من الحراك النسوي والسياسي الواسع بالبحرين في الآونة الأخيرة، حيث سبقها فوز 6 سيدات في الانتخابات النيابية التي أقيمت الشهر الماضي من بين 40 مرشحا، في انتخابات سجلت أعلى نسبة مشاركة تجاوزت 67% من إجمالي القاعدة الانتخابية.