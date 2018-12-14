لا تظهر أمراض الشريان التاجي بشكل مفاجئ، بل تبدأ خلال الطفولة المبكرة، وتتطور بشكل خفي لعدة عقود إلى أن تبلغ نقطة النهاية، التي غالبا ما تكون غير متوقعة، فتبدو في ألم الصدر ونوبة قلبية أو وفيات مفاجئة. ووفقا لعضو الكلية الأمريكية LifeStyle Medicine الدكتور مايكل غريغر يبدأ التصلب الشرياني في مرحلة الطفولة على شكل خطوط دهنية في الشرايين والأوعية الدموية، وهي بداية مواضع التصلب والانسدادات التي تؤدي إلى أمراض الشريان التاجي في نهاية الأمر. ولا تقتصر الحلول على تعاطي الأدوية لتمكين الأطفال والمراهقين من الاستمتاع بالوجبات السريعة، ما يستوجب تعديل نمط الحياة. واتباع 7 قواعد أساسية لحماية قلب وشرايين من لديهم معدلات كوليسترول تنبئ باحتمالات الإصابة بهذه الأمراض في مرحلة الشباب. وتتلخص في:السيطرة على ضغط الدمالسيطرة على الكوليسترولتخفيض السكر في الدمالحفاظ على حياة نشطةتناولغذاءصحيالامتناععنالتدخينالحفاظ على وزن مثالي