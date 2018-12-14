أعلن مجلس إدارة هيئة المنافسة موافقته بدء تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، مع اتخاذ الإجراءات النظامية ضد عدد من شركات الأسمنت، لقيامها بتنظيم تكتل احتكاري «كارتل» بهدف توزيع الحصص، وتقاسم الأسواق للتأثير في الأسعار.جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 55 لمجلس الهيئة، الذي عُقد أخيراً، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد الجاسر، ومحافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز الزوم، وأعضاء مجلس الإدارة.وخلال الاجتماع صادق المجلس على عدد من القرارات المتخذة بالتمرير والمتضمنة الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات المتعلقة باحتمالية قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع النقل، والأطراف ذات العلاقة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واحتمال قيام عدد من المنشآت في قطاعات الخدمات الطبية والمقاولات بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، مع قيام المجلس بإعادة تشكيل لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة.إضافة لقيام المجلس بتحريك دعوى جزائية أمام لجنة النظر والفصل بشأن احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في مجالي الأثاث والتجهيزات، والمقاولات بمخالفة نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة.