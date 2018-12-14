كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي المنشآت الصناعية في السعودية بلغت 112.785 منشأة، بلغت نسبة السعوديين العاملين بها 31%، ووفقا لتقرير نتائج «مسح النشاط الصناعي» الذي تصدره الهيئة للمرة الأولى، وبلغت النفقات التشغيلية للمنشآت الصناعية 484.7 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصناعية قرابة 1.52 تريليون ريال، وكشفت نتائج مسح النشاط أن نسبة العاملين السعوديين في منشآت النفط الخام والغاز الطبيعي بلغت 84%، يليها منشآت الصناعة التحويلية الأخرى وبلغت نسبتها 80%، ثم منشآت فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة إذ بلغت نسبة السعوديين 78% من إجمالي العاملين.ويعد مسح النشاط الصناعي من المسوح المتخصصة السنوية التي تعتمد على بيانات ميدانية يتم استيفاؤها من خلال زيارة المُنشآت في كافة المناطق، إذ تتضمن نتائجه أكثر من 19 مؤشراً إحصائياً تتعلق بخصائص ومكونات المُنشآت العاملة في القطاعين الخاص والعام في جميع مناطق المملكة، وتندرج تحت نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها، وتوفر نتائج هذا المسح بيانات تفصيلية دقيقة تلبي احتياجات الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع التوصيات الدولية المختصة بمسوح النشاط الصناعي.يذكر أن المنشآت المختصة في صناعة الملبوسات استحوذت على النصيب الأعلى بين المنشآت الصناعية، وبلغ عددها 32.960 منشأة، فيما كان النصيب الأدنى من المنشآت لقطاع الفحم والليغنيت، بـ 7 منشآت.