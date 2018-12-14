شددت هيئة السياحة والتراث الوطني ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية على أهمية توطين الوظائف بالقطاعات السياحية، وأوضح مدير الهيئة بالإنابة المهندس نادر السياسب خلال الاجتماع الذي عقد أخيرا، أن اللقاء ناقش أهمية توطين الوظائف القيادية بالقطاع السياحي، والاستماع لخطط مديري الموارد البشرية لقطاع الفنادق بالمنطقة الشرقية، والعقبات التي تواجههم في التنفيذ، ومناقشة الحلول التي تكفل العمل بالقرار، إضافة إلى عرض الخطة التي يعمل عليها مركز «تكامل» والبرامج الأخرى في الوقت الحالي لتوطين رؤساء الأقسام بالفنادق ومن ثم توطين مديري الفنادق في المستقبل القريب.واستعرض مسؤول صندوق الموارد البشرية «هدف» عبد العزيز السماعيل، الدعم الذي يقدمه البرنامج للطلاب الجامعيين الراغبين بالتدريب والعمل في القطاعات السياحية ضمن برنامج «تمهير».وشدد ممثل «كفاءات» وليد الخان، على أهمية الاستفادة من دعم وخدمة المجتمع بتوفير وظائف من خلال الفنادق للمجتمع المحلي، وآلية العمل ضمن جهود الشركة بدعم المجتمع من خلال شركات القطاع الخاص، وتوفير خدمة للشركة ضمن نطاقات مكتب العمل.