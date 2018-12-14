رفع رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية محمد العتيبي باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع منسوبي الشركة أخلص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الذكرى الرابعة للبيعة وتوليه مقاليد الحكم.وذكر العتيبي أن الذكرى الرابعة للبيعة مناسبة لها مكانة خاصة في وجداننا، بما تستدعيه هذه الذكرى الغالية من تجسيد للقيم النبيلة التي انتهجها أبناء هذه البلاد المباركة، وقادتهم الميامين منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله، حتى عهدنا الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه.وبين أن ما تحقق من إنجازات وطنية ونهضة تنموية مستدامة تجسدت في برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الطموحة 2030 يترجم بوضوح إستراتيجية القيادة ونهجها في الإصلاح والتطوير وإعادة بناء الدولة الحديثة على أسس عصرية لرفع كفاءة جميع القطاعات الحكومية، وتنمية الموارد البشرية السعودية والعقول لصناعة المستقبل باعتبار المواطن السعودي أحد مقومات وأسس التنمية الحديثة.