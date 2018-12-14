انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 في دعم ريادة الأعمال وتعزيز تقنية الخدمات المالية، أطلق بنك الجزيرة 27 ربيع الأول 1440 الموافق 5 ديسمبر 2018 بفندق هيلتون جدة، برنامج «نور» للابتكار من بنك الجزيرة تحت مظلة مبادرة «فنتك السعودية» التي تهدف إلى دعم منظومة التقنية المالية للنهوض بالمملكة لتصبح مركزاً للتقنيات المالية يحتضن منظومة مزدهرة ومسؤولة تشمل البنوك والمستثمرين والشركات والجامعات ومؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الشمول المالي وزيادة التعاملات المالية الرقمية.وحضر حفل الإطلاق عدد من المديرين التنفيذيين في بنك الجزيرة وفنتك السعودية، وعدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال التقنية المالية. ويهدف بنك الجزيرة من إطلاق برنامج نور «لتحول أحلامك إلى حقيقة» لإعطاء الفرصة للمتقدمين لإيقاظ شعلة الإبداع وتقديم أفكار مبتكرة في قطاع الخدمات المالية للعالم للحراك بأفكارهم وابتكاراتهم.