دعا الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الإعلاميين إلى تعريف الجماهير برياضة الفورمولا وإيصالها إليهم، والتسويق لها عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو غيرها. وقال في حديث مع «عكاظ»، «نحن ننظر إلى الجوانب الإيجابية في الحدث كوننا نستضيف أكبر بطولة على مستوى العالم في الدرعية، وكثير من شباب المملكة لا يعرفون هذه الرياضة لأنهم لم يشهدوها ولا مارسوها، كون كرة القدم هي السائدة، ولكن مثل هذه الاستضافة ستنمي لديهم المعرفة بالرياضة، ومع الوقت سيكونون على معرفة تامة باللوائح والأنظمة». ومن جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل لـ "عكاظ" أن الاتحاد لديه خطط تتماشى مع رؤية المملكة، والاتحاد يخطط لأن يفتح المجال للجميع من الرجال والإناث والفئات العمرية الصغيرة وتوفير البيئة الصحيحة لممارسة هواية سباق السيارات بشغف وتطويرها لتصبح مصدر دخل واحتراف. وأضاف الفيصل أن سباق السيارات ليست تسلية وإنما هي رياضة لها شعبية كبيرة في العالم، ومن هذا المنطلق يجب علينا أن نستثمر فيها مستغلين طاقات الشباب وتوجيهها بالشكل الصحيح، ليمارسوها بشكل إيجابي وصحيح، فالفورمولا فيها عوائد اقتصادية كبيرة وخاصة حينما نستضيف مثل هذه السباقات العالمية، والتي تجذب الكثير من السياح، وحينها ستخلق وظائف للشباب،مؤكدا أن العمل قائم على إيجاد سائقين سعوديين في أنواع السباقات المختلفة، سواء كانت سباقات الحلبات أو الفورمولا أو الراليات، ويشاركون مستقبلا في هذه السباقات، لذلك يجب علينا أن ننظر إلى المنافسين في هذه الرياضة والذين يعملون بشكل احترافي، خاصة أنهم يعملون على إيجاد الأبطال بالتدريب من سن صغيرة أي في عمر الـ 8 سنوات، من خلال أكاديميات وحلبات لكل الفئات العمرية.وأضاف الفيصل أن الاتحاد لديه خطط تصل بفريق السعودية إلى الصفوف الأمامية، وسيبدأون من الصفر فمن خلال الأطفال سيكون لدينا سائق في الفورمولا E والفورمولا 1.