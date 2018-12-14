قطعت الإدارة الاتحادية برئاسة لؤي ناظر شوطا طويلا في دراسة ملفات عدد من الشركات المتقدمة لرعاية عميد الأندية السعودية كرعاة فرعيين للموسم الحالي، بعد أن أغلقت ملف الراعي الرئيسي على صدر الفريق الكروي الأول قبل أسابيع قليلة مع المنصة التجارية الإلكترونية «نون». وبحسب تأكيدات مصادر، فإن الإدارة الاتحادية أنهت التوقيع مع راعٍ فرعي جديد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل العقد خلال الأيام القليلة القادمة.وتشير المصادر إلى أن الاتفاق على القيمة الإجمالية للعقد جاء وفق ما طلبته إدارة لؤي ناظر، التي اتكأت في مفاوضاتها على عراقة عميد الأندية السعودية وجماهيريته المتفاعلة مع الأحداث والمناسبات ذات العلاقة بالنادي في جميع أنحاء المملكة.ونجحت الإدارة الاتحادية في تطبيق توجه الهيئة العامة للرياضة في جلب رعاة للنادي والاعتماد ذاتيا على الموارد الخاصة بالنادي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار للنادي ماليا ورفع مستوى الألعاب بالشكل الذي يضع الاتحاد في المكانة المناسبة.