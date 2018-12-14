رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي٬ أسمــى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز٬ بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لبيعته وتوليه مقاليد الحُكم في المملكة.وقال نقلي: «أجدد ومنسوبي بعثة المملكة الدبلوماسية في جمهورية مصر العربية الولاء والطاعة لقائد الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قاد البلاد برؤية تنموية شاملة تجسدت في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، التي حققت نقلة نوعية في كافة المسارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية».وأضاف: «إن هذه الذكرى الغالية تُجَّسِد أروع صور الولاء والمحبة من الشعب لقيادته الرشيدة التي خطت بالبلاد خطوات واثقة نحو تحقيق منجزات تنموية وحضارية لافتة على الصعيدين الداخلي والخارجي، فكان سعيها نحو بناء الوطن وأمنه واستقراره، وتحقيق النماء والرخاء للمواطن، مقروناً بدورها الفعال في محاربة الإرهاب ومواجهة التحديات الإقليمية، وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين».ونوه نقلي بحجم التنسيق غير المسبوق بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها جمهورية مصر العربية، حيث شهدت علاقات البلدين فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس عبد الفتاح السيسى، طفرة كبيرة شملت كافة مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.وسأل السفير أسامة نقلي المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمواصلة خدمة ديننا الحنيف وبلادنا الغالية، ويمدهما بموفور الصحة والعافية.