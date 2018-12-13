أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن محادثاته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ساعدت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والتي يقع بها الميناء الرئيسي للبلاد الذي تصل من خلاله الواردات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها.وقال نائب الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق لصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم (الخميس): «إن غوتيريس يشعر أن إسهامات ولي العهد كانت مهمة للغاية في تحقيق نتائج المشاورات، وإن الرئيس اليمني لعب دورا إيجابياً».كما وجه غوتيريس الشكر لشخصيات خارج وداخل المنطقة ممن حاولوا تشجيع الأطراف على تحقيق تقدم في محادثات السويد، مشيراً إلى أنه وكبير المسؤولين الإنسانيين بالأمم المتحدة مارك لوكوك، سيطلعان مجلس الأمن يوم غدٍ (الجمعة) على نتائج المحادثات.