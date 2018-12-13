استضافت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في مقرها بالرياض، الاجتماع الثاني عالي المستوى مع مكتب البراءات الياباني، بحضور نائب المفوض الياباني كونيهيكو شيمانو، ومشاركة مدير مكتب التجارة الخارجية اليابانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماساكازو شيوزاوا، وممثل المكتب التجاري الياباني في المملكة العربية السعودية هايدكي شو.وكان في استقبال الوفد الياباني الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، حيث بحث الطرفان عدداً من موضوعات التعاون المشترك في مجالات الملكية الفكرية، منها تسريع فحص براءات الاختراع (PPH)، وتبادل معلومات الملكية الفكرية وبرنامج بناء القدرات، والعمل على إعداد خطة تفصيلية للمشاريع الثنائية بين الجانبين.