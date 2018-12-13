‫اختتم نادي الباطن تحضيراته الأخيرة لمواجهة الاتحاد غداً (الجمعة) في الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أجرى الفريق تدريبه الأخير مساء اليوم (الخميس) على ملعبه، واشتمل التدريب على العديد من التدريبات التكتيكية المتنوعة، واختُتم بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها الوطني يوسف الغدير الطريقة التي سينتهجها في مواجهة الغد.ومن جهته، أكد إداري نادي الباطن مطر عويد أهمية المواجهة قائلاً: «مباراة الاتحاد مهمة لمواصلة انتصاراتنا في الدوري، وبلا شك المواجهة لن تكون سهلة، ولكن ثقتنا كبيرة بنجوم السماوي في تقديم المستوى الجيد الذي يؤهله لحصد الثلاث نقاط».