نالت منطقة تبوك نصيبها من مسابقة «ألون السعودية» في نسختها السابعة، ممثلة في المصورين الفوتوغرافيين محمد أحمد الشريف الحائز على المركز الثالث في محور السعودية اليوم، فيما فازت لوحة «وجهة سياحية» للفوتوغرافي فواز الحربي بـ203599 صوت في محور تصويت الجمهور.يذكر أن «ألوان السعودية» برنامج وطني أطلقته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في عام 2012م، سعت من خلاله إلى التأكيد على أهمية فن التصوير كأحد العناصر الرئيسية المساهمة في الارتقاء بالمنظومة السياحية بالمملكة، إلى جانب تبني المواهب السعودية الواعدة في مجال التصوير وتشجيعها على إبراز المقومات السياحية للمملكة من خلال برامج ألوان وأنشطته المختلفة والممتدة على مدار العام، بداية من المسابقات السنوية لألوان السعودية، ومروراً برحلات المصورين المستمرة على مدار العام، والمعرض المتنقل للصور الفائزة في المسابقة، وكتاب ألوان السعودية الذي يوثق لأفضل الصور الفائزة والمشاركة في المسابقة، وانتهاءً بالملتقى السنوي الكبير الذي يضم معرضاً سنوياً لصور المسابقة، وأجنحة للجهات المشاركة، إلى جانب برنامجاً علمياً حافلاً من ورش تدريبية وجلسات عملية تعرض لكل جديد في عالم التصوير الضوئي والأفلام.